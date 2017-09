Chaos rond pensioenen: wat is er al wel beslist?

De chaos rond de pensioenen van werkloze 50-plussers is alleen maar groter geworden. Ook vrijdag kon de regering nog geen duidelijkheid verschaffen over wat er donderdag precies is beslist. Integendeel: de verschillende partijen hadden elk een ­eigen versie van het “akkoord”. Voorlopig behouden 50-plussers hun pensioen op basis van hun laatste loon, ook als ze langer dan één jaar werkloos zijn. Maar in december kan de discussie opnieuw de kop opsteken. Er is wel al vastgelegd dat hoge aanvullende pensioenen extra belast worden.

Wie van zijn werkgever een riant aanvullend pensioen krijgt, moet daar straks een hogere solidariteitsbijdrage op betalen. Dat is een van de maatregelen waarvoor de regering gisteren het licht op groen zette. Het gaat enkel om groepsverzekeringen waarvoor 30.000 euro per jaar en meer wordt gestort. De taks op die bijdragen verdubbelt naar 3 procent.

De regering besliste ook dat wie langer dan 45 jaar werkt, daarvoor beloond wordt. Volgens het huidige systeem maakt het niet uit of je nu 45 of 47 jaar hebt gewerkt. 45 jaar betekent een maximaal pensioen. Wie straks een carrière van 47 jaar kan voorleggen, zal 133 euro per maand meer krijgen. Voor 46 jaar is dat 54 euro.

Waar gaat de discussie eigenlijk over?

Moet het pensioen van ­iemand die altijd heeft gewerkt niet hoger liggen dan van ­iemand die meer dan een jaar zonder job heeft gezeten? Dat is de centrale vraag. In totaal zijn er in ons land zo’n 135.000 mensen van 50+ die minstens één jaar werkloos zijn. Voor­lopig hoeven zij niets te vrezen, maar indien N-VA over ­enkele maanden toch haar zin krijgt, wordt hun pensioen voortaan niet meer berekend op basis van hun laatste loon, maar vallen ze voor die werkloze jaren terug op een minimumpensioenrecht. Dat staat gelijk met een loon van 2.000 euro bruto. Wie meer verdient, zal minder pensioen over­houden.

Volgens sp.a-voorzitter John Crombez kan dat verlies oplopen tot 140 euro per maand, maar dat klopt volgens de regering niet. Hoeveel is het dan wel? De regering geeft een voorbeeld van een werkloze jonger dan 50. Want voor die categorie gaan de pensioenrechten vanaf één jaar werkloosheid wel omlaag. Voor wie zo’n 3.000 euro bruto verdient, betekent dit 13 euro per maand minder.