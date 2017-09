Bewezen: vrouwen verliezen sneller hun zin in seks in een relatie en wel daarom

Britse wetenschappers zijn het erover eens: vrouwen hebben sneller minder zin in seks dan mannen in een relatie. Tot die conclusie komen ze nadat ze 5.000 mannen en 6.700 vrouwen daarover op de rooster hebben gelegd. Maar wel opvallend is dat er een aantal duidelijke redenen naar voren worden geschoven waarom dat het geval is.

Hoe ouder vrouwen worden en hoe langer ze in een relatie zitten, hoe minder zin in seks ze hebben. Dat geven heel wat Britse vrouwen zelf aan in een studie die werd uitgevoerd door de University of Southampton en University College London. Vrouwen (34 procent) bleken zelfs twee keer vaker dan mannen (15 procent) aan te geven dat ze hun interesse in seks met hun partner waren verloren, maar beide partijen geven wel aan dat hun verminderde zin het gevolg was van een slechte fysieke of mentale gezondheid of het gebrek aan emotionele intimiteit.

Slechte communicatie

De leeftijdscategorie waarin mannen het minst interesse toonden in hun seksleven lag tussen de 35 en de 44 jaar, terwijl die bij vrouwen piekt tussen de 55 en 64 jaar. Toch zijn de onderzoekers van mening dat bij vrouwen de menopauze geen significante rol van betekenis daarin speelt. Wat ze wel ontdekten, is net dat het hebben van jonge kinderen thuis een afknapper was voor veel vrouwen. Beide geslachten gaven ook aan dat slechte communicatie en een gebrekkige emotionele connectie tijdens het vrijen grote boosdoeners zijn.

“Seks is heel persoonlijk en het kan lastig zijn om erover te praten, maar praten is vaak wel het beste wat je kunt doen om je seksleven te verbeteren", zegt hoofdauteur en professor Cynthia Graham.

Tips

Bij de BBC besloten ze meteen om sekstherapeute Ammanda Major in te schakelen en naar enkele tips te polsen hoe je voorkomt dat de passie helemaal uitdooft. Deze heeft ze voor je in petto: