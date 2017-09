Topschool van Franse internetondernemer landt in Brussel

Twee Belgische ondernemers richten in de Brusselse gemeente Ukkel een afdeling van de eigenzinnige Ecole 42 voor software-ingenieurs op van de Franse internetondernemer Xavier Niel. Dat schrijven De Tijd en L’Echo.

De Ecole 42 is een gratis privéschool waar elke drie jaar 1.000 software-ingenieurs afstuderen volgens een heel aparte didactiek. De non-profitschool heeft geen echte leraars, cursussen of boeken, geen echte lessen, geen klassiek puntensysteem en uiteindelijk ook geen diploma’s. De studenten worden in een grote zaal geplaatst met computers, en worden gegroepeerd in teams van twee tot vijf personen. Ze zijn vooral op zichzelf en het internet aangewezen om steeds moeilijker programmeeropdrachten en -projecten tot een goed einde te brengen.

De school in Ukkel zal “19” heten en gaat van start met 150 studenten tussen de 18 en 30 jaar. Vanaf februari 2018 worden de eerste selecties gedaan, om uiteindelijk een campus uit te bouwen waar continu 450 studenten werken. Hoewel de school in principe gratis is, moet een student 500 euro per jaar bijdragen.

Er wordt voorzien in een werkingsbudget van 600.000 euro per jaar, geld dat moet komen van een twaalftal mecenassen, die elk 50.000 euro per jaar doneren.

De initiatiefnemers van het project zijn Ian Galienne, de schoonzoon van de miljardair Albert Frère en de CEO van diens investeringsvennootschap GBL en John Bogaerts, de ondernemer achter het communicatiebedrijf MyPeople en de oprichter van B19, een Franstalig netwerk van businessclubs.