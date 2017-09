Laurens Sweeck heeft al Amerikaanse zege op zak

De belangrijkste wedstrijd mag dan pas morgenavond plaatsvinden, één Belg heeft al een Amerikaanse zege op zak. Op quasi hetzelfde parcours waar morgen de Wereldbekerwedstrijd gereden wordt, werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een zogenaamde C1-wedstrijd gereden. Laurens Sweeck (Era-Circus) haalde het voor Quinten Hermans (Telenet-Fidea).

Wout van Aert en Mathieu Van der Poel waren er dan wel niet bij, de vrijdagavondrace (Amerikaanse tijd) kon best op een aardig deelnemersveld rekenen. Zo bracht Telenet-Fidea op de broers-Aerts na al zijn meegereisde renners aan de start. Inclusief Lars van der Haar.

Maar geen van hen die ook maar enige verhaal had tegen Laurens Sweeck. Tot ongeveer halfweg moest hij het gezelschap dulden van Quinten Hermans, maar op de technische stukken kon de 24-jarige poulain van Marc Herremans het verschil maken. Goed voor een eerste overwinning dit seizoen. “Hiermee heb ik al meer gewonnen dan Wout van Aert dit seizoen”, grapte Laurens Sweeck onmiddellijk na zijn overwinning in Iowa City. “Nu nog zorgen dat ik dat de volgende maanden zo kan houden.”

Foto: BELGA

Dat Sweeck met een avondcross minder dan 48 uur voor de Wereldbekercross zijn kansen voor zondag hypothekeert, vreest hij niet. “Iedereen moet die keuze voor zichzelf maken. Maar als je fris bent en goede benen hebt, mag dat geen probleem zijn. En de vorm is al best goed. Ik vreesde nog het meest de jetlag. Want hier in Iowa mocht het dan wel vrijdagavond zijn, in België was het op dat moment vroeg in de ochtend. Toch wennen.”

Sweeck tekent trouwens voor een druk Amerikaanse programma. Hij is van de zeer weinige Belgen die tussen de Wereldbekercrossen in Iowa City en Waterloo even op en neer gaat naar Las Vegas om daar opnieuw een zogenaamde C1-cross mee te pikken. “Waarom niet? Ik ben hier nu toch. Anderen rijden wellicht twee crossen in Waterloo. Maar dit paste mij beter.”

Nog dit: de Amerikaanse speaker mocht zijn kennis van het veldrijden toch nog wat bijspijkeren. De hele wedstrijd lang schreeuwde hij in het rond dat Diether Sweeck aan de leiding reed. Laurens, lachend: “Ik heb zelfs enkele keren op mijn rugnummer gekeken. Om te zien of ik toch wel zeker mezelf was.”