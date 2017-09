Hoe zou het nog zijn met dé iconische aanbidster van Koen Wauters?

Zo’n dertig jaar geleden werd een 12-jarig meisje uit Hamme dankzij een tv-reportage dé verpersoonlijking van de Clouseau-mania. Nu het voorwerp van haar aanbidding deze zondag 50 wordt, zijn de aandoenlijke concertbeelden weer overal te zien. “Het zal me altijd blijven achtervolgen”, zegt de inmiddels 40-jarige Sofie Vermeir. “Maar ik schaam me niet meer. Ik vind het een mooie herinnering.”

De cameraman van Panorama had die avond in 1989 niet veel moeite om de massahysterie rond de jonge Vlaamse groep Clouseau op beeld vast te leggen. Meer dan de helft van de zaal in Berchem was gevuld met ...