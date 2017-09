Zoveel kans heeft u om een alcoholcontrole tegen te komen: “Pakkans is veel te laag”

Er zijn in de provincie Antwerpen dit jaar tot nu toe al bijna evenveel verkeersdoden geteld als in heel 2016. Het aantal alcoholcontroles is in twee jaar tijd nochtans met 83% toegenomen. “Maar die controles gebeuren vooral overdag”, zegt mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (Universiteit Antwerpen). Uit een internationaal onderzoek blijkt ook dat per jaar slechts 17% van de automobilisten een alcoholcontrole moet afleggen.

Provinciegouverneur Cathy Berx trok deze week aan de alarmbel. Er zijn dit jaar al 52 verkeersdoden gevallen op de wegen in de provincie Antwerpen. In heel 2016 waren dat er 57. We zijn dus goed op weg ...