Slovenië ontmoet Servië in finale op EK basket

Servië heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van het EK basketbal voor mannenteams. De Serviërs versloegen Rusland met 87-79 in de halve finales in het Turkse Istanboel. Zondag neemt het team van Aleksandar Djordjevic het in de finale op tegen Slovenië.

NBA-speler Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings) bezorgde Servië 24 punten. Alexey Shved gooide voor Rusland 33 punten door de korf. De Serviërs hadden zo hun revanche beet, want in de poulefase was Rusland met 75-72 te sterk. Servië eindigde op de eerste plaats in de groep van de Belgian Lions, die met 74-54 verloren van het Balkanland. Op de voorbije Olympische Spelen in Rio de Janeiro behaalde de vicewereldkampioen zilver.

Voor Servië is het de tweede EK-finale, nadat het in 2009 zilver pakte. In de finale spelen de Serviërs zondag tegen Slovenië. De Slovenen zorgden donderdag voor een stunt door titelverdediger Spanje met 92-72 uit te schakelen. Spanje en Rusland nemen het tegen elkaar op voor het brons.