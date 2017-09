Antwerpen -

Van “breid de LEZ uit” tot “schaf de LEZ af”: de Antwerpse lijsttrekkers vertelden gisteren al in deze krant welke concrete voorstellen ze hebben om de abominabele luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Vandaag leggen we hun ideeën voor aan een specialist: Roeland Samson, voorzitter van de departementsraad Bio-ingenieurs- wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Hij benadrukt ook het belang van een mentaliteitswijziging bij de burger, en maakt daar een financiële kanttekening bij voor het beleid. “Mensen zijn ecologisch via hun portefeuille. Dat is een drijfveer waar we niet omheen kunnen. En welke beslissingen er ook genomen worden, ze moeten oog hebben voor de toekomst. Duurzaam denken gaat over vele generaties.”