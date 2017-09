Kip met appelmoes uit de automaat

Zandhoven - In Zandhoven en Oelegem kun je sinds kort een vers gebraden kip uit de automaat draaien. Het gaat om een initiatief van Kip & Co uit Zoersel. Binnenkort volgen er nog twee automaten.

Dessertenautomaten, aardbeiautomaten, charcuterie-automaten: alles bestaat al. Maar van een kippenautomaat hadden wij nog nooit gehoord. In de automaten zitten niet alleen vers gebraden kippen, maar ook kippendijen, ribben, gebakken krielaardappelen, appelmoes en zelfs verse kippensoep. “In Zandhoven steekt al het hele assortiment, in Oelegem komt er binnenkort nog de kippensoep bij”, vertelt Robin Van Echelpoel, medevennoot van Kip & Co uit Zoersel.

Ook na openingsuren

Kip & Co ging in december 2016 open. “We installeerden vooraan aan onze winkel twee automaten, zodat de klanten ook na onze openingsuren nog voor een braadkip bij ons terecht kunnen”, zegt Van Echelpoel. “De automaten in Zandhoven en Oelegem zijn onze eerste op verplaatsing. Een Vlaamse primeur is het niet, want in Limburg ken ik nog een kippenautomaat. Maar in het Antwerpse weet ik er geen enkele op locatie staan. En ik kan al verklappen dat er binnenkort nog twee bijkomen in de zuidrand, waarvan eentje op een echte toplocatie.”

In Zandhoven staat de automaat in de Bruggestraat, naast Gezondheidscentrum FluX. Het gaat om een samenwerking met Beleg & Co en Hanot Vending. In Oelegem staat de kippenautomaat in de Jozef Simonslaan achter Pousse Café. Wij deden gisteren al eens de test. Een kip kost 7,5 euro, twee kippenbillen met dij 4,60 euro. In onze jus zat zelfs nog een stukje sinaasappel.