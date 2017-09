Peeters kraakt huidig politiebeleid in Antwerpen: “Meer wijkagenten en kantoren”

Antwerpen - Kris Peeters, in Antwerpen voor CD&V kandidaat-burgemeester bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, kraakt in een gesprek met uw krant het politiebeleid van zijn politieke rivaal Bart De Wever (N-VA). “Ik wil meer wijkagenten en er moeten ’s nachts weer kantoren open. Als uw handtas wordt gestolen, moet u dat dáár kunnen aangeven. Als u daarvoor moet bellen en op een keuzemenu terechtkomt, is de kans groot dat u het opgeeft en de diefstal niet meldt.”

“Het huidige bestuur heeft de meeste kantoren ’s nachts gesloten”, zegt Peeters. “Sinds die sluiting is het aantal meldingen van criminaliteit gedaald. Die daling is begrijpelijk. Welke kantoren in Antwerpen we ’s nachts weer willen openen, beslissen we later.”