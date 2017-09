Herselt -

De raadkamer in Turnhout heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van een 30-jarige man uit Herselt. Hij wordt verdacht van inbreuken op de drugs- en wapenwetgeving. Hij zou zich sinds mei bezighouden met de handel in cocaïne en cannabis. Maandag was er een huiszoeking bij hem thuis in Herselt. De politie trof er 160 gram cannabis aan, enkele cannabisplanten en een verboden wapen. Hij blijft nog minstens een maand in voorarrest.