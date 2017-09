“Gedaan met appartementisering”

Heist-op-den-Berg - Eind deze maand start een openbaar onderzoek over een nieuw plan dat in Heist-op-den-Berg een halt moet toeroepen aan de ongebreidelde toename van het aantal meergezinswoningen. Of simpel gezegd: de bouw van appartementen zal nog kunnen in de echte kernen, maar wordt duidelijker afgelijnd met een perimeter.

De voorbije jaren zijn er tal van appartementenprojecten bijgekomen in het centrum van Heist-op-den-Berg en ook in de tien andere kerkdorpen. “Op zich is dat geen probleem. We zitten met een bevolkingstoename ...