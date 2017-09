Mechelen - De Mechelse ouders met plannen voor een islamitische basisschool in de Caputsteenstraat willen het gesprek aangaan met de buurt. Hun project hebben ze ondertussen ook een naam gegeven: vrije basisschool De Dijle.

Al in 2011 heeft een groep moslimouders in Mechelen het initiatief genomen om een schoolproject op te starten. Het moet een oplossing bieden voor de achterstand die etnisch-culturele minderheden in het ...