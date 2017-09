Britse premier May zet Trump op zijn plaats na ongepast metro-tweet

De Britse premier Theresa May heeft vrijdag de Amerikaanse president Donald Trump teruggefloten na zijn tweet omtrent de ontploffing in de Londense metro.

In een televisie-interview was de bewindsvrouw naar de tweet gevraagd. De bewoner van het Witte Huis had daarin gezegd dat de ontploffing het werk was van lieden die bekend zijn bij Scotland Yard, daarbij tot proactief optreden oproepend. “Weet hij (Trump) iets wat wij niet weten”, luidde derhalve de vraag.

Het antwoord in Londen luidde: “Ik denk dat het helemaal niet helpt als iemand speculeert omtrent een lopend onderzoek”.

Trump heeft vrijdag May gebeld, zo maakte het Witte Huis bekend. Hij betuigde de premier “zijn medeleven en gebeden voor hen die gewond raakten bij de terreuraanval in Londen”. De president “beloofde de nauwe samenwerking met Groot-Brittannië om wereldwijd aanvallen op onschuldige burgers te stoppen, en om extremisme te bestrijden, voort te zetten”.

Op dit moment heeft de Britse politie de aanslagpleger alleen nog maar kunnen aanduiden op bewakingsbeelden van de metro. Hij is nog niet geïdentificeerd.