Na een angstaanjagende “paranormale ervaring” houdt Jennifer Aniston er nu een vreemde gewoonte op na

In de jongste uitgave van het Amerikaanse modetijdschrift Harper’s Bazaar heeft actrice Jennifer Aniston een opvallende bekentenis gedaan. Toen ze voor het eerst in Hollywood ging wonen, had ze een paranormale ervaring in het huis dat ze er huurde. Daardoor houdt ze er nu een bijzondere gewoonte op na.

“Eén van mijn eerste huurhuizen bevond zich in de buurt Laurel Canyon”, vertelt Jennifer Aniston. “Voorwerpen vielen daar letterlijk gewoon van de planken, televisies en radio’s begonnen geregeld uit het niets te spelen, de koffiemachine maakte koffie zonder dat iemand op de knop had gedrukt...”

In die periode had de Friends-actrice ook een huisgenoot die geregeld contact legde met de overledenen. “Dat klinkt misschien al vreemd genoeg, maar toen hij nog eens een kleine ceremonie hield, was ik helemaal van m’n stuk gebracht.”

Aniston besliste al snel dat zoiets niet voor herhaling vatbaar was. Daarom trommelt ze nu iedere keer een medium op wanneer ze verhuist. Die persoon moet dan het hele huis reinigen van potentiële geesten. “En ja, ik besef dat ik daardoor klink als een gestoord mens.”