De indrukwekkende geschiedenis van het decor voor ‘Bake Off’: Honderden rijke Antwerpenaren en één failliete Hollander

Schoten - Het was die andere kasteelheer, antiquair en kunstverzamelaar Axel Vervoordt, die BlazHoffski, het Mechelse productiehuis dat Bake Off voor VIER maakte, op weg zette naar Villers. “Het was snel beklonken. Ze hebben hier twee maanden lang gekampeerd”, zegt Paul Smits op zijn terras met uitzicht op de prachtige tuin en vijver.

“In mei en juni stond de weide hier achter de bomengalerij vol met tenten waarin de bakkers aan de slag moesten. Ze waren met tientallen medewerkers om de opnames in goede banen te leiden. Maar hinder heb ik er niet van ondervonden. Integendeel. Nu en dan kregen we enkele baksels cadeau. Wim Opbrouck, de presentator, is één keer binnen geweest in het kasteel. Een heel fijne man. Het productieteam en wij leefden twee maanden lang in twee strikt gescheiden werelden op Villers. Daar is het domein gelukkig groot genoeg voor.”

Natuurlijk volgt Paul Smits, en zeker zijn echtgenote Joanna-Marie Van Thilborgh, die zelf aardig taarten kan bakken, nu de uitzendingen van Bake Off. De reeks ging eind augustus van start en loopt nog tot eind oktober op woensdagavond. De beelden baden in een opvallend mooi en levendig lentelicht. De blaadjes aan de bomen ogen nog fris.

“Villers, vooral het park, komt onder meer dankzij de vele opnames met drones heel mooi in beeld. Kijk, in dat prieeltje niet ver van het terras moesten de deelnemers een voor een op gesprek komen bij de juryleden Herman Van Dender en Regula Ysewijn. Ze hebben het historische tuingebouwtje voor de opnames wel aangekleed. Ze hebben er iets heel moois van gemaakt.”

Paul Smits Foto: JAA

Cisterciënzers

Paul Smits is trots op zijn ‘optrekje’, dat zich op het einde van de Villerslei bevindt, niet zo gek ver van de winkels in de Donk-wijk, maar wel verborgen in het groen. De oud-notaris is een kenner van de rijke geschiedenis die rond het domein hangt. “Villers heeft eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Schoten”, weet hij.

“De geschiedenis van het Villers-hof gaat terug tot de twaalfde eeuw, toen cisterciënzers van de abdij van Villers in Schoten in deze regio een domein van meer dan 800 hectare erfden en samen met de heer van Schoten nog eens zo’n 1.000 hectare beheerden”, bladert Smits door het boek dat hij vijftien jaar geleden samen met historicus Roland Baetens uitgaf. “Meer dan zeventig abten regeerden van hieruit over het gebied waaruit de latere gemeente Schoten zich heeft ontwikkeld. Tot aan de Franse Revolutie vormde Villershof het centrum van een meer dan 400 hectare groot landgoed met verschillende pachthoeven. Op oude kaarten is te zien dat er in de 18de eeuw rond het kasteel een symmetrisch aangelegde formele tuin lag met aansluitend een moestuin en boomgaard en een bos met rechte dreven in stervorm.”

Het kasteel in typische Brabantse stijl met trapgevels en een achtzijdige ‘pagaddertoren’ was de residentie van de provisor van de abdij en dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de 16de eeuw. In de 17de eeuw werd er een vleugel bijgebouwd. “Het kasteel ziet er nog grotendeels uit zoals in die tijd, met uitzondering van een galerij met rondbogen aan de voorkant uit de 19de eeuw en een kapel uit de jaren zestig waarin nu ons zwembad is ondergebracht. Ook het koetshuis met stallingen en een dienstwoning dateert uit de 19de eeuw”, aldus de fiere bewoner.

Na de Franse Revolutie veranderde Villershof verschillende keren van eigenaar. Het waren meestal adellijke families en rijke handelaars uit de Antwerpse haven die er in alle rust onderdak vonden. Onder meer de familie Della Faille de Leverghem resideerde er. In het begin van de 20ste eeuw werd het grootste deel van het domein verkaveld. Zo ontstond de exclusieve villawijk Schotenhof, waar vooral de Franstalige Antwerpse bourgeoisie een buitenverblijf betrok.

Schulden

Na de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel een tijdlang verhuurd als restaurant, tot het in de jaren vijftig werd gekocht door de ‘Medewerksters van het Eucharistisch Rijk’, een religieuze orde die er opleidingen voor gezins- en bejaardenhelpsters organiseerde en er een retraitecentrum inrichtte. In het begin van de jaren negentig werd het gekocht door een Nederlander. Maar die werkte zich in de schulden, waardoor het domein dreigde verkaveld te worden. Tot notaris Smits zijn oude droom om in een kasteeldomein te wonen kon waarmaken, in 1993.

Foto: JAA

“Ik beschouw het als een enorm voorrecht om te kunnen wonen in het oudste kasteel van Schoten”, zegt Paul Smits. “Maar ik zie het tegelijk ook als mijn opdracht om dit gebouw van grote historische waarde voor het nageslacht te bewaren. Ik gaf de voorbije jaren al een fortuin uit om de gebouwen en het park in ere te herstellen en te onderhouden. Een hele klus, als je weet dat het gebouw 67 kamers telt. Vooral de renovatie van de daken was een dure operatie.”

“Ik kan nu met een gerust hart zeggen dat Villers in goede staat is. Om de vijf jaar moet alle schrijnwerk geschilderd worden en het groenonderhoud blijft natuurlijk een constante zorg. Elk jaar sneuvelen er wel twee oude bomen. Het is de meest gestelde vraag over Villers: Hoeveel tuinmannen heeft u in dienst? Ik steek dan eerst mijn linkerhand omhoog en dan mijn rechterhand. Ik doe hier nog altijd veel zelf ja, gelukkig met nu en dan wat hulp. Met mijn paard over de grote grasweide draven, waar ik erg van genoot, zit er niet meer in. Maar met een ezel, enkele mini-paardjes en zwanen zijn er nog beesten genoeg over. Ik hoop hier samen met mijn gezin nog lang gelukkig te kunnen zijn.”