VIDEO. Zo worden varkens geslacht op een diervriendelijke manier in Kalmthout

Kalmthout -

We hebben het allemaal al wel eens gezien: een vrachtwagen vol varkentjes neemt de afslag richting het slachthuis. Het levert gegarandeerd een stomp in de maag op. Maar een paar uur later kopen we een smakelijk broodje hesp of bakken we een heerlijk stukje vlees. Maar wat is er in tussentijd precies gebeurd? Wij gingen een kijkje nemen in het slachthuis van Kalmthout.