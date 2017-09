Luk Wyns over bioscoop-documentaire ‘Take Us Home’: “Elke keer als ik die scène terugzie, krijg ik kippenvel”

Samen met Bob Dejongh en Tim Slegers regisseerde Luk Wyns Take Us Home, een zinderende bioscoop-documentaire over de laatste twee seizoenen van Royal Antwerp FC in de vergeetput van het Belgisch voetbal. Groeiende hoop, diepe ellende, totale anarchie én onverwachte euforie, het werd een rollercoaster van emoties.

Er is een beeld uit Take Us Home dat al dagen op ons netvlies staat gebrand. In de kleedkamer na de gewonnen play-offmatch op 11 maart in Roeselare, waar Antwerp titel in 1B binnenhaalde, staat William ...