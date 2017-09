Vrouw krijgt boete van meer dan 160 euro. Zie jij waarom?

Een vrouw heeft tijdens een wandeling in de Australische voorstad Fortitude Valley een boete van 243 Australische dollar - of omgerekend zo’n 160 euro - gekregen. Op Facebook postte ze een foto van het spijtige incident en vroeg ze haar vrienden of zij begrepen waarom ze bestraft was.

De vrouw was samen met drie vriendinnen - allemaal veertigers - ’s avonds naar een verjaardagsfeestje aan het wandelen toen ze even stopte om haar schmink bij te werken. Toen ze haar lippenstift erbij nam, brak het puntje ervan af. Ze probeerde het nog terug te vinden, maar slaagde daar niet in.

Daarom wandelden de dames gewoon door. Maar enkele straten verder werden ze plots tegengehouden door drie politieagenten. Zij hadden gezien wat er gebeurd was en zeiden dat ze beboet kon worden voor sluikstorten.

“We dachten allemaal dat het een mopje was”, reageert een van de vriendinnen.

Maar dat was het niet. De politieagenten vroegen meteen het rijbewijs en de identiteitskaart van de vrouw die de lippenstift had laten vallen. Ze gaven haar uiteindelijk een boete van 243 dollar. “Het was echt een zeer vervelend incident”, klinkt het. “Ze hebben ons zelfs nooit gevraagd om terug te gaan en het op te ruimen. Dat zouden we zeker gedaan hebben.”

Achteraf wandelden de vrouwen nog terug naar de plaats van het “incident” om de “schade” op te meten. Het enige wat ze vonden, was een klein vlekje van de lippenstift. “De vlek was kleiner dan een muntstuk van tien cent. Mijn vriendin zag het gewoon niet liggen omdat het zo klein was.”