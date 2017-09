Voormalig F-16-piloot maakt noodlanding met vliegtuigje op Spoor Oost

Borgerhout - Op Spoor Oost heeft vrijdagavond een vliegtuigje een noodlanding moeten maken. Het gaat om een toestel van het Stampe & Vertongen Museum.

Het gaat om een Nieuport 28 uit de Eerste Wereldoorlog. Het toestel was samen met een ander toestel onderweg naar Brasschaat, waar dit weekend het Flying Festival van de Motorvliegclub Brasschaat plaatsvindt.

“Onderweg kreeg de piloot motorproblemen”, vertelt Danny Cabooter van het Stampe Vertonghe Museum op de luchthaven van Deurne. Het vliegtuigje maakt deel uit van de collectie van het museum. “De piloot, die zeer ervaren is en in het verleden met F-16’s vloog, heeft een goede plaats kunnen vinden en het vliegtuig aan de grond gezet. Er is geen schade en de piloot bleef ongedeerd. Hij is erg goed getraind voor dit soort situaties. Wat er juist scheelt met de motor, zullen we nu moeten uitzoeken.”

“Blijf wel weg uit de omgeving”, vraagt de politie.

