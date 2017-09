Kolo Touré stopt met voetballen en wordt coach

BRUSSEL - Kolo Touré keert niet meer terug als voetballer. De 36-jarige Ivoriaan liet vrijdag weten toe te treden tot de technische staf van Celtic. Bij de Schotse kampioen was hij vorig seizoen als speler voor het laatst actief. Touré kwam eerder uit voor Arsenal, Manchester City en Liverpool. Voor Ivoorkust kwam hij tot 120 interlands.

“Het is fantastisch om terug te zijn bij deze club”, aldus Touré, die assistent wordt van hoofdcoach Brendan Rodgers bij de club van Dedryck Boyata, die het in de groepsfase van de Champions League opneemt tegen Anderlecht. “Het leven als voetballer is definitief voorbij. Ik kan me nu volledig concentreren op het coachen.”