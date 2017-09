David Goffin overwint valse start en zet België op 1-0 in halve finale Davis Cup

België staat 1-0 op voorsprong tegen Australië in de halve finale van de Davis Cup, het tenniskampioenschap voor landenteams. In de eerste wedstrijd won David Goffin (ATP 12) logischerwijze van de veel lager geklasseerde John Millman (ATP 185), al ging dat moeizamer dan verwacht. Na onverwacht verlies in de eerste set na een tiebreak, zette de Belgische nummer één de scheve situatie vlot recht. Het werd 6-7, 6-4, 6-3 en 7-5. Later vrijdagavond moet Steve Darcis (ATP 77) in Paleis 12 van Brussels Expo, waar op gravel wordt gespeeld, proberen te stunten tegen de Australische ster Nick Kyrgios (ATP 20).

De gelegenheidstennisarena in Paleis 12 was aardig volgelopen voor een Belgisch feestje. Niemand die er aan twijfelde dat de nummer 185 op de wereldranglijst onze Belgische nummer één een strobreed in de weg zou leggen. Maar David Goffin begon met twijfels in zijn hoofd door de knieproblemen van de voorbije maanden en de ranking van John Millman was geen weergave van het niveau van de Australiër.

En dus hielden Goffin en Millman elkaar aanvankelijk perfect in evenwicht. Bij 5-5 forceerde Goffin een break en leek de eerste set gespeeld. Maar Millman liet zich niet kennen en ging op zijn beurt door de opslag van onze landgenoot. Tiebreak. En daarin liet Goffin het bij 4-4 helemaal af weten. En zo trok Millman totaal onverwacht maar wel verdiend de eerste set naar zich toe.

Foto: EPA-EFE

Ook in het begin van de tweede set vond Goffin zijn normale niveau niet terug. Een slechte eerste service (54%) en veel unforced errors (26), nochtans niet de gewoonte van een secure Goffin. En ook een vroege break tegen bij 1-1. Maar de Luikenaar rechtte de rug en ging meteen door de opslag van de Australiër. Hij deed dat nog een tweede keer bij 5-4 en pakte zo de tweede set. Een belangrijke mentale opsteker. Ook voor het publiek. In de derde set bleef de opslag van Goffin haperen, maar beperkte hij de unforced errors. Een break in het zesde game volstond voor 6-3-setwinst.

Het momentum leek definitief gekanteld in het voordeel van Goffin. Zeker toen de nummer twaalf op de wereldranglijst in de vijfde set maar liefst twee breaks forceerde. Millman brak echter evenveel keer terug. Net op tijd begon de service van Goffin te draaien. Koning Filip zag tot zijn tevredenheid vanuit de tribunes hoe de Belgische tenniskoning plots enkele knappe services uit zijn racket sloeg en bij 5-5 een laatste keer door de opslag van zijn opponent ging. Bij 6-5 op de eigen service maakte Goffin het vervolgens af. Een moeizame overwinning voor Goffin in vier sets, die ook veel krachten heeft gekost. En eentje die niet veel vertrouwen geeft voor de partij van zondag tegen de veel sterkere Nick Kyrgios (ATP 20).

Maar eerst moet Steve Darcis (ATP 77) vrijdagavond proberen om de Australische wonderboy te ambeteren.

“Pas gisterenavond beslist dat ik zou spelen”

“Het is onbeschrijfelijk”, pufte een duidelijk geëmotioneerde Goffin na afloop. “Als je mij een paar dagen geleden gezegd zou hebben dat ik hier zou staan, zou ik je amper geloofd hebben. Gisterenavond hebben we pas beslist dat ik hier zou spelen. Ik wist dat dit een fysieke strijd tegen een solide tegenstander zou worden. Dat is ook gebleken. Het was een héél zware match. Zonder de fans zou het mij niet gelukt zijn. Dat is de magie van de Davis Cup.Het enige wat vandaag telde was de match winnen, de manier waarop maakte niet uit.”

Foto: EPA-EFE

Zaterdag staat het dubbel op het programma. Australië kan daarvoor rekenen op John Peers, nummer 2 van de wereld in de specialiteit. Zondag volgen de twee resterende enkelwedstrijden.

Wie het eerst drie keer wint, stoot door naar de finale. Die wordt van 24 tot 26 november afgewerkt. De tegenstander daarin is Frankrijk of Servië. Zij treffen elkaar dit weekend in Rijsel.