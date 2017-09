Transseksuele Johanna in Schipperskwartier: “Vroeger zagen klanten mij als vrouw, nu wíllen ze half man, half vrouw”

Antwerpen -

De Antwerpse rosse buurt is in het prostitutiemilieu bekend als plek waar veel travesties, transseksuelen en transgenders werken. En die groep groeit nog, tegen de algemene tendens in. “Vroeger zagen klanten mij als vrouw, nu wíllen ze half man, half vrouw”, zegt Johanna Suares uit Ecuador. Ze was de tweede ‘t-sekswerker’ die in Antwerpen neerstreek. “En de allereerste met een universitair diploma.”