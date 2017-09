Zo vond galeriehouder Paul Verbeeck Antwerpse kunstschatten in Cuba

Schatten op zolder, ze bestaan nog. In het geval van galeriehouder Paul Verbeeck, goede vriend en manager van kunstschilder Bruno Vekemans, was dat letterlijk zo. Bij een bezoek aan de zolder van het Museo Nacional de Bellas Artes in Havana stootte hij op een Van Dyck, een Jordaens en schilderijen uit de ateliers van Van Dyck en Rubens. Reconstrucite van een fabelachtige reis.

De kroniek van deze vondst, die uitmondde in een catalogus over het Vlaamse werk in het Nationaal Museum van Havana, is nauw verbonden met kunstschilder Bruno Vekemans, die graag zwarte mensen schildert. ...