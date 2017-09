Deze unieke woning staat te koop: de Lente van Zurenborg

Berchem -

De Zomer, één van de Vier Seizoenen in Berchem, veranderde enkele weken geleden van eigenaar. De Lente, aan de overkant van de straat, staat nog altijd in de vitrine. Voor vastgoedkantoor First Immo, dat de verkoop van de historische hoekhuizen coördineert, is de zoektocht naar potentiële kopers een prestigezaak. “Dit zijn uitzonderlijke toonbeelden van authentiek wonen.” CittA kreeg de sleutel en ging - nu het nog kan - rondneuzen in deze twee Verborgen Parels van Zurenborg.