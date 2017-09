De hond en de sigaret

Gekrijs wanneer je na een lange dag eindelijk een campari hebt uitgeschonken of een gevecht in je recent geordende inloopkast: een gezin kan hectisch zijn. Bij Anneke (42) uit ­Pulle is dat niet anders. Samen met haar man Phille (44) en zonen Ricky (10) en Vinnie (5) probeert ze er elke dag het beste van te maken.

Mijn man is wederom in een kramp van geheelonthouding geschoten. Hij wil een hond en is daarom eind augustus gestopt met roken en drinken. Hij staat sindsdien de hele dag aan waterflessen te tutteren ...