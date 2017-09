WNBA. Washington en tegenvallende Meesseman verliezen ook tweede duel in halve finales play-offs

Emma Meesseman heeft donderdagnacht met de Washington Mystics ook haar tweede partij in de halve finales van de play-offs tegen Minnesota Lynx verloren. Minnesota won in eigen huis met 93-83.

Dinsdagnacht gingen de Washington Mystics al eens met 101-81 onderuit tegen Minnesota. Meesseman speelde in haar tweede partij 24 minuten en was daarin slechts goed voor vier puntjes. Bij de bezoeksters scoorde Silvia Fowles 25 punten.

Minnesota Lynx sloot de reguliere competitie af als nummer 1 en was daardoor vrij in de eerste twee ronden van de play-offs. Washington eindigde als zesde en wipte in de voorbije ronden Dallas Wings en New York Liberty.

De halve finales worden gespeeld naar een best-of-five. De tweede finalist komt uit het duel tussen titelverdediger Los Angeles Sparks en Phoenix Mercury. De Sparks klopten dinsdag Phoenix voor de tweede keer. Het werd 86-72. Zondagavond volgen de derde wedstrijden in de halve finales. Dan spelen Washington en Phoenix thuis.