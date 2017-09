Groene positiewissel in de gemeenteraad

Ranst - Kurt De Belder zal de plaats innemen van Lotte Van Camp in de Ranstse gemeenteraad.

Van Camp die afgestudeerd is woont niet meer in de gemeente en onderwijzer Kurt De Belder zal haar vervangen. Het nieuwe raadslid is 45 en werkt als onderwijzer van het vijfde leerjaar in de basisschool Sint Edwardus in Schoten. De Belder is een fanatieke fietser die al sinds 2006 lid is van Groen. “Ik stond voor het eerst op de lijst bij de verkiezingen van 2012. Ik haalde toen op de vierde plaats bijna honderd voorkeursstemmen. Dat er nu nog maar een dik jaar te gaan is met de gemeenteraad vind ik geen bezwaar want er is nog veel werk te doen. Voor de regio hou ik me al bezig met mobiliteit en dat is ook in Ranst een blijvend aandachtspunt. Verder wil ik ook me de dorpskernen en het gevelgroen bezig houden”.