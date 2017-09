LIVE. Waasland Beveren mag de mouwen opstropen voor bezoek aan leider Charleroi

Waasland Beveren mag zonder verpinken een van de revelaties van het seizoen genoemd worden. De Waaslanders spelen vrij en vrank voetbal en staan daarmee op een mooie zevende plaats in het klassement. Vanavond zullen ze weer op hun best moeten zijn want er wacht een verplaatsing naar Charleroi, de verrassende competitieleider.

Volg de wedstrijd hier op de voet vanaf 20u00. Bekijk tijdens de wedstrijd al de opvallendste fases en bekijk vanaf 23 uur de wedstrijdsamenvatting.

Tussenstand. CHARLEROI 0 - 0 WAASLAND BEVEREN