Zico Waeytens wordt ploegmaat van Wout van Aert

Zico Waeytens rijdt komend seizoen voor Veranda’s Willems - Crelan. Hij moet Wout van Aert steunen tijdens diens debuut in de voorjaarsklassiekers.

Waeytens liet onlangs na onderling overleg zijn nog tot eind 2018 lopende contract bij Sunweb ontbinden. De bijna 26-jarige West-Vlaming heeft niet lang moeten zoeken naar een nieuwe werkgever. Hij ondertekende immers een éénjarig contract bij Veranda’s Willems - Crelan, het team van manager Nick Nuyens.

Waeytens zal in het voorjaar één van de luitenanten van Wout van Aert worden. De wereldkampioen veldrijden wil na het veldritseizoen voor het eerst van het klassieke werk proeven maar had er graag versterking bij gekregen. Met Stijn Steels werd al een nieuwkomer gevonden, nu is het dus de beurt aan Waeytens om een contract te ondertekenen. Ook ex-veldrijder Sean De Bie, net als Van Aert woonachtig in Herentals en een occasionele trainingspartner van de wereldkampioen, wordt bij het team genoemd.