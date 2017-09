Bonni (19) krijgt staande ovatie tijdens blind auditions ‘The Voice’: “Bibberend en bloednerveus tot die eerste noten goed waren”

Ekeren - Het eerste magische moment van het seizoen vrijdagavond in The Voice van Vlaanderen: de 19-jarige Bonni Van Ounsen uit Ekeren kreeg na zijn wervelende auditie een staande ovatie van het publiek én de coaches. De ontlading was enorm. “En zeggen dat ik zo onzeker was dat ik niet eerder durfde deel te nemen.”

Nochtans zag het er even desastreus uit toen de student marketing het podium betrad. De jongeman was zo nerveus dat de versterker van zijn gitaar haast uit zijn handen bibberde. “Ik had de beelden al ...