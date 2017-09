De handtekening ontbreekt nog, maar... “Messi speelt al onder nieuw contract”

Lionel Messi speelt momenteel al bij FC Barcelona onder zijn nieuwe vijfjarige contract. Zijn vader, Jorge Horacio Messi, heeft immers al een handtekening gezet namens de Argentijnse sterspeler, meldde voorzitter Josep Bartomeu op de Catalaanse televisie. “We zullen nog een foto maken waarop Messi zijn handtekening zet, maar daar is geen haast bij.”

Barça maakte in juli al wereldkundig dat Messi tot de zomer van 2021 zou blijven voetballen voor de Spaanse topclub. In de nieuwe deal zou een afkoopsom van 300 miljoen euro zijn opgenomen. Een officieel bericht met de bevestiging dat de topschutter zijn krabbel had gezet, kwam tot dusver niet naar buiten.

“Zijn vader heeft getekend en daarmee is het contract al rechtsgeldig. De nieuwe deal loopt zelfs tot 2022”, zei Bartomeu, die onder vuur ligt bij de club en een positief bericht goed kan gebruiken om de fans te plezieren.

Lionel Messi speelt al vanaf 2000 bij FC Barcelona en heeft tal van trofeeën gewonnen en records gevestigd. De dertigjarige aanvaller is vijf keer uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld, won met Barça vier keer de Champions League en acht Spaanse titels. Hij is tevens clubtopscorer aller tijden.