Deze soldaat deed wel erg veel moeite voor zijn aanzoek: hij maakte een bioscoopfilmpje en toverde een peperdure trouwring tevoorschijn

Een Australische man stelde donderdag de belangrijkste vraag die hij ooit zal stellen aan de liefde van zijn leven, en deed dat op een wel heel originele manier. Toen hij met zijn nietsvermoedende vriendin naar een bioscoopfilm ging, verscheen hij plots op het scherm in een reclamefilmpje om haar zijn liefde te verklaren, waarop hij een peperdure ring bovenhaalde. En uiteraard zei ze volmondig - maar een tikkeltje gechoqueerd - ‘”Ja!”.

Soldaat Mike wilde zijn vriendin Rebecca, waarmee hij al drie kinderen opvoedde, na een relatie van drie jaar ten huwelijk vragen en nam daarvoor deel aan een wedstrijd van een juwelier om een peperdure trouwring te winnen. Mike won niet alleen de ring - ter waarde van 60.000 euro - maar hij mocht zijn liefje ook ten huwelijk vragen via een professioneel reclamefilmpje dat voor de film werd uitgezonden.

De verliefde man trok samen met een cameraploeg naar Lennox Head, een idyllisch dorpje aan de Australische kust, waar hij voor het eerst zijn liefde verklaarde aan Rebecca. Hij lokte daarop zijn aanstaande bruid mee naar een bioscoopzaal, onder het mom dat hij filmtickets had gewonnen en deed zijn uiterste best om zijn kalmte - en zijn geheim - te bewaren.

Klamme handen

“Ik was afgelopen week zo zenuwachtig, dat ik amper heb geslapen”, vertelde Mike aan de Australische Daily Mail. “Normaal zweet ik bijna nooit, maar toen we op weg waren naar de bioscoop had ik plots klamme handen.” Het viel Rebecca - Bec voor de vrienden - ook op dat haar vriend erg zenuwachtig was, maar gelukkig had ze toen nog niks door. Ze was zelfs te verbaasd om al iets door te hebben toen Mike plots op het scherm verscheen in het grappig én romantisch filmpje.

“Bec, dit is de plek waar onze liefde en ons leven begon. Je bent de mooiste vrouw die ik ken, je verdient de wereld en je verdient dit”, zegt een emotionele Mike in het filmpje, waarop hij de fonkelende ring tevoorschijn tovert. “Ik hou van jou, wil je met me trouwen?”

“Mijn God, hier is iets aan de hand”

Rebecca besefte naar eigen zeggen pas wat er gebeurde toen Mike in de bioscoopzaal door de knieën ging en de peperdure ring voor de neus van de liefde van zijn leven hield. “Ik ben in shock”, vertelde ze aan de Australische pers. “Ik weet niet hoe het allemaal is gebeurd, maar het is onvoorstelbaar. Hij heeft erg goed zijn best gedaan om dit stil te houden.”

Rebecca geloofde niet wat ze op het scherm zag en besefte pas wat er gebeurde toen Mike door de knieën ging Foto: The Diamond Concierge

Toen Bec het begin van het filmpje zag, dacht ze nog: “Oh, Lennox Head, dat is fijn”, maar toen Mike in beeld kwam, vermoedde ze dat er iets meer aan de hand was. Na de romantische video, wist de gechoqueerde aanstaande bruid niet meer waar ze het had, maar na enkele stamelende woorden kon ze uiteindelijk toch het verlossende jawoord geven.

Samen weglopen

Bec was ook verbaasd door de afmetingen van de ring en grapte dat “het ding nogal doorweegt aan haar vinger”. Ze vindt de ring prachtig, maar is toch ook een beetje bezorgd dat ze het dure juweel plots zou kwijtraken.

Plannen voor het huwelijksfeest heeft het gelukkige koppel momenteel nog niet. Rebecca voelt er wel iets voor om samen weg te lopen en in intieme kring te trouwen, maar na zijn spectaculair aanzoek, vermoedt ze dat Mike een iets groter feest in gedachten heeft.

Maar voorlopig leeft ze nog op een roze wolk, samen met haar aanstaande echtgenoot: “Ik zie Mike enorm graag en ik kan niet geloven dat hij dit voor elkaar heeft gekregen. Het is verbazingwekkendste aanzoek ooit. Onvoorstelbaar.”