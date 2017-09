Van schippers tot kleine zelfstandigen, iedereen komt gereedschap kopen in de speciaalzaak op de Paardenmarkt. Maar na 44 jaar vindt Herman Stes het mooi geweest. Hij verkocht het pand en sluit over een jaar de deuren.

“Zestien jaar was ik toen ik hier in de zaak van mijn vader kwam werken”, vertelt Herman Stes. De zaak zat toen al lang in de familie. “Mijn overgrootvader Jan is ermee begonnen. In deze buurt zaten toen ...