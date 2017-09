Bart De Wever neemt het op voor Theo Francken: “Opkuisen? Ik zie daar geen probleem in”

“Ranzige taal”, “degoutant” en “intriest”. Het waren maar enkele vernietigende kritieken op de tweet van staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) over de vluchtelingen in het Maximiliaanpark in Brussel. Vooral de hashtag ‘#opkuisen’ stuitte tegen de borst. “Ik zie daar geen probleem in”, zo verdedigde voorzitter Bart De Wever zijn partijgenoot.

“Vanmorgen 14 mensen aangehouden in Maximiliaanpark en 9 in het Noordstation, 3 verklaarde minderjarigen. Volgens info politie nauwelijks volk in het park”, zo luidde de tweet van Theo Francken. Hij eindigde het bericht met “#opkuisen” en het is vooral dat ene woord weer heel wat mensen over struikelen. “Vuil moet je #opkuisen, mensen niet”, zo luidde onder meer de kritiek van de partij Groen.

“Ik zie daar geen probleem in”, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever vrijdagochtend in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Met ‘opkuisen’ bedoelde hij de problemen, niet de mensen”, zo nuanceerde De Wever de woorden van Francken. “Transitmigranten leggen druk op het openbaar domein. Als je dat laat uitgroeien tot een soort Calais, zal je ook in Brussel laat uitgroeien tot een soort Calais, zal je uiteindelijk niet anders kunnen dan beginnen aan een opkuis”, aldus De Wever.