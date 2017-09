Beloning van 50.000 euro, drie helikopters de lucht in... “We did it, we hebben onze gestolen kraan terug!”

Wijnegem - Kranenbedrijf Michielsens uit Wijnegem heeft na een klopjacht drie peperdure kraanwagens terug. De loodzware trucks – elk 60 ton – waren gisterochtend door professionele dieven gestolen op het bedrijventerrein in Zelzate. Maar dat was buiten eigenaar Johan Michielsens gerekend: hij liet meteen drie helikopters opstijgen en loofde een beloning van 50.000 euro uit voor de gouden tip.

“We did it! Ook derde kraan teruggevonden.” Johan Michielsens juicht, amper twaalf uur nadat zijn drie peperdure mobiele kranen waren gestolen. De hele dag heeft hij per helikopter naar de kranen gespeurd ...