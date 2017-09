Red Flame Lorca Van De Putte volgt Biesmans en Daniëls naar Engelse eerste klasse: “Ik kan niet wachten”

Lorca Van De Putte zet haar voetballoopbaan voort bij Bristol City, de club van collega-Red Flames Julie Biesmans en Yana Daniëls. Dat heeft de Engelse eersteklasser donderdag aangekondigd.

De 29-jarige Van De Putte komt over van het Zweedse Kristianstad, waar ze sinds 2013 aan de slag was. De centrale verdediger verdedigde eerder de kleuren van FC Twente (2007-2012) en RSC Anderlecht (2012-2013). Van De Putte verzamelde meer dan 50 caps bij het Belgische nationale elftal. Afgelopen zomer beleefde ze in Nederland met de Red Flames het Belgische EK-debuut, door een blessure kwam ze evenwel niet in actie.

“Van De Putte brengt heel wat ervaring mee naar Bristol City. Ze kan meerdere rollen vervullen op het veld en is fysiek en technisch heel sterk”, verklaarde Bristol-manager de transfer.

“Toen ik hoorde dat Bristol City interesse in me had, aarzelde ik niet om een kijkje te nemen naar de geweldige faciliteiten van de club. Ik ben net als deze club heel ambitieus. De speelwijze van de ‘Vixens’ past heel goed bij me. Ik kan niet wachten om mijn steentje bij te dragen”, reageerde Van De Putte zelf.

Bristol City dwong vorig seizoen de promotie af naar de Women’s Super League 1. Na zeven speeldag staat de promovendus met 10 punten op de twaalfde plaats. Van De Putte, die door bondscoach Yves Serneels niet geselecteerd werd voor de WK-kwalifictiewedstrijd tegen Moldavië van volgende week, volgt in het spoor van collega-Red Flames Julie Biesmans en Yana Daniëls.