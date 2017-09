Zege voor Belgische mannen, nederlagen voor vrouwen op EK tafeltennis

Op het EK tafeltennis voor landenteams in Luxemburg hebben de Belgische mannen (ITTF 29) zich tot groepswinnaar gekroond in de ‘Challenge Division’. De Belgische vrouwenploeg (ITTF 34) werd derde in haar poule.

In groep G boekten de Belgische mannen een derde opeenvolgende zege. Ze versloegen Finland (ITTF 75) met 3-0, nadat eerder Estland (ITTF 56) met 3-0 en Hongarije (ITTF 27) met 3-2 voor de bijl gingen. Als poulewinnaar spelen Cedric Nuytinck, Robin Devos, Florent Lambiet en Martin Allegro in de kwartfinales tegen Tsjechië voor de plaatsen 17-24.

De Belgische vrouwen verloren hun twee wedstrijden in poule F die donderdag geprogrammeerd stonden. Servië (ITTF 28) en Italië (ITTF 30) waren met respectievelijk 3-0 en 3-1 te sterk voor Nathalie Marchetti, Lisa Lung en Margo Degraef. Woensdag wonnen de Belgen hun openingswedstrijd met 3-1 van Denemarken (ITTF 60). België eindigt op de derde plaats in de groep en neemt het in een eerste klassementswedstrijd voor de plaatsen 25-32 op tegen Finland.

Op basis van de resultaten van kwalificatiewedstrijden werden de landen ingedeeld in drie divisies. De zestien beste landen kwamen in de ‘Championships Division’ terecht, zij strijden voor de medailles. De Belgische mannen en vrouwen werden ondergebracht in de ‘Challenge Division’, waarin de zeventiende stek het hoogst haalbare is.

In elke divisie stoten de groepswinnaars en de runner-ups door naar de kwartfinales voor de plaatsen 1-8 (Championships Division) en 17-24 (Challenge Division). De overige teams spelen plaatsingswedstrijden voor de posities 9-16 (Championships Division) en 25-32 (Challenge Division).