'Zo Man Zo Vrouw' is nu ook een vak op school

Voor scholieren die maar niet genoeg kunnen krijgen van het populaire styling-programma van Jani Kazaltzis is er nu ook 'Zo Man Zo Vrouw' als keuzevak in een school in Merksem. Het vak werkt rond styling, modetrends en kleuren.

Jani had vast zelf nooit kunnen dromen dat het zover zou komen, maar 'Zo Man Zo Vrouw' is nu ook de naam van een nieuwe keuzevak in Atheneum MXM in Merksem. Vijftien leerlingen uit de derde graad (voornamelijk meisjes) worden een jaar lang ondergedompeld in de wereld van styling en mode, helemaal geïnspireerd op het populaire programma van Jani.

In de derde graad van het atheneum worden de lessen aangevuld met MAX-modules: lespakketten van twee uur per week samengesteld aan de hand van wat de leerlingen interesseert. Het was lerares Nathalie Gorst die het idee kreeg om 'Zo Man Zo Vrouw' en fashion te gebruiken als inspiratiebron, schrijft Het Laatste Nieuws.

De module 'Zo Man Zo Vrouw' werkt rond modetrends en gaat bijvoorbeeld dieper in op de betekenis van kleuren en het dragen van 'de juiste outfit op het juiste moment'. De school, de vijftien leerlingen die het keuzevak volgen én ook Jani zijn in elk geval heel erg enthousiast.