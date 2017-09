Peter en Riet Barver bvba plaatsen biogroenten in de kijker

Rumst - Tijdens de Dag van de Landbouw kan je het tuinbouwbedrijf Barver van Peter en Riet Bartels-Vermeulen aan de Doornlaarlei 6 de teelt van tomaat, komkommer en zoete puntpaprika bekijken. Ze zullen bezoekers laten kennis maken met alle aspecten van de biogroententeelt.

Peter Bartels (60) en zijn vrouw Riet Vermeulen (55) waren voorbestemd om in de hoveniersbranche te stappen. Beiden kwamen uit een gezin dat dankzij groententeelt aan de kost kwam. In 1983 begonnen ze hun eigen tuinbouwbedrijf met een oppervlakte van 5400 vierkante meter aan de Doornlaarlei 6 in Rumst onder de naam Barver.

Met veel enthousiasme kweekten ze tomaten en kropsla in onverwarmde serres. Om de productie te verhogen en de kweektijd te verlengen gingen ze vijf jaar later over naar verwarmde serres. Maar mede door import uit het buitenland werd het algemene aanbod aan tomaten stilaan te groot en daalden de prijzen.

...