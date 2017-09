Journalist Financial Times “gegrepen door krokodil terwijl hij handen waste na toiletbezoek”

Een 24-jarige journalist van de Financial Times kwam om het leven tijdens een vakantie in Sri Lanka. Een krokodil sleurde hem vermoedelijk het water in, nadat hij na een toiletbezoek zijn handen wilde wassen in een lagune. Zijn lichaam is spoorloos.

Paul McClean was met vrienden op vakantie in Sri Lanka en nam er surflessen. Een Schotse toerist verklaarde aan The Telegraph dat McClean door een krokodil werd gegrepen. ‘Er zitten er heel wat in die lagune. Mensen zagen zijn armen zwaaien in de lucht, voordat hij onder water verdween.’

Fawas Lafeer, eigenaar van een surfschool aan Elephant Rock, vertelde dat getuigen zagen hoe McClean werd gegrepen terwijl hij zijn handen probeerde te wassen in het water.’

De reddingsdiensten zijn nog op zoek naar het lichaam van de Brit. ‘Elephant Rock is verbonden met een rivier, die is diep en donker, wat de zoekacties bemoeilijkt,’ aldus Lafeer. Volgens de surfclubeigenaar is het de eerste keer dat er op die plek een toerist wordt gegrepen door een krokodil.

De Brit werkte als journalist voor de zakenkrant Financial Times en woonde als EU-verslaggever enkele maanden in Brussel.