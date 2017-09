Ekeren - De restauratiewerken aan het kasteel Veltwijck naderen hun voltooiing. Komende maandag start de laatste fase. Voornamelijk het buitenschrijnwerk, de gevel, de gracht en het dak worden onder handen genomen.

Het toenmalige gemeentebestuur van Ekeren kocht in 1929 het kasteel om er het gemeentehuis in onder te brengen. Het kasteel doet samen met de Villa Geniets, vooraan in het park, sinds de fusie met Antwerpen ...