Dury na zware nederlaag: “Niet teleurgesteld”

Francky Dury is niet teleurgesteld in zijn spelers na de zware nederlaag tegen Nice. Foto: Photo News

Waregem - Zulte Waregem beleefde weinig plezier aan zijn eerste match van de Europa League. Essevee ging in eigen huis pijnlijk met 1-5 ten onder tegen het Franse Nice. “Maar ik ben niet ontgoocheld in mijn spelers, Nice was van een niveau dat we in de Belgische competitie niet gewoon zijn”, verklaarde trainer Francky Dury na afloop.N

Zulte Waregem beleefde weinig plezier aan zijn eerste match van de Europa League. Essevee ging in eigen huis pijnlijk met 1-5 ten onder tegen het Franse Nice. “Maar ik ben niet ontgoocheld in mijn spelers, Nice was van een niveau dat we in de Belgische competitie niet gewoon zijn”, verklaarde trainer Francky Dury na afloop.

“We begonnen goed aan de match en toonden de juiste ingesteldheid”, oordeelde Dury. “Maar we scoren helaas niet als eerste, en slikken dan een spijtige tegengoal. De 0-3 ruststand was erg pijnlijk, maar ik ben fier op de reactie van mijn spelers na de pauze. We scoorden verdiend de 1-3, al kregen we toen ook weer te snel een vierde treffer tegen.”

“Ondanks de zware nederlaag ben ik echt niet teleurgesteld in mijn team”, vervolgde Dury. “Ik vond het zeker niet doorslecht. Vergeet niet dat Nice een topteam is, dat voetbalt op een manier die wij in de vaderlandse competitie niet gewoon zijn. Ik hoop dus dat deze 1-5 bij mijn spelers niet blijft hangen, want dat hoeft niet. We moeten lessen trekken uit dit verlies en ons klaarstomen voor de competitiepartij van zondag tegen Moeskroen.”

Favre: ‘Op juiste moment toeslaan’

Nice begon zijn Europa League-campagne op een gedroomde manier,Lucien Favre was na afloop tevreden over de manier waarop zijn team zich in de wedstrijd knokte.

“Het doet altijd deugd om met drie punten te beginnen”, sprak Favre. “Bovendien scoorden we vijfmaal. Wat me vooral blij stemt, is dat mijn spelers getoond hebben dat ze op het juiste ogenblik kunnen toeslaan. De 0-1 viel net na enkele kansen voor de thuisploeg, en ook toen Zulte Waregem er opnieuw in ging geloven na de 1-3, diepten we snel weer de kloof uit.”

Toch was Favre niet geheel tevreden met de prestatie van Nice. “We gaven, ondanks onze ruime zege, veel te veel kansen weg. Dat kan niet, met wat meer meeval had Zulte Waregem vaker raak kunnen treffen. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering.”

Door de ruime zege gaat Nice aan de leiding in groep K met drie punten, samen met Lazio Rome dat in Vitesse ging winnen met 2-3. Essevee staat samen met de Nederlanders laatste zonder punten.