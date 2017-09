Zoersel - Schepen Wim Govers uit Zoersel liet in Gent tijdens de obstakelrace Iron Viking maar liefst achthonderd deelnemers achter zich. Hij won de spectaculaire wedstrijd met twaalf minuten voorsprong op Westmallenaar Rik Nuyts, de laureaat van vorig jaar.

De Iron Viking in Gent is de zwaarste obstakelrace die in België wordt georganiseerd: er moet 42 kilometer worden gelopen, waarbij honderd hindernissen moeten worden overwonnen. De normale wedstrijden ...