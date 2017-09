Voormalig tennisster Conchita Martinez houdt het voor bekeken als Spaanse Davis Cup- en Fed Cup-kapitein. Dat heeft de Spaanse tennisbond (RFET) donderdag bekendgemaakt.

De 45-jarige Martinez won in 1994 Wimbledon. In 2013 werd ze aangesteld als kapitein van het Spaanse Fed Cup-team. Twee jaar later kreeg ze ook het Davis Cup-team van Spanje onder haar hoede. Als speelster won Martinez vijf keer de Fed Cup.