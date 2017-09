Onze reporter leert rijden met bus van De Lijn: “Pas op voor dat paaltje”

Luchtbal-Rozemaai - Ondanks intensief aanwerven heeft De Lijn in de regio Antwerpen nog steeds 45 chauffeurs, 15 trambestuurders en 27 technici nodig. Daarom stunten ze op de jobdag van 23 september met sollicitatiebussen en contracten. In afwachting daarvan mocht uw verslaggever al een testritje maken.

“Ga maar zitten, dan kun je eens voelen hoe het is om met een bus van twaalf meter te rijden”, zegt Steve Dekoning. Hij is teamleider van de rijschool Antwerpen in de wijk Luchtbal, maar was zelf ook ...