Gerecht wil 24 cipiers én directrice Vorst voor rechter wegens mishandeling

Het Brusselse parket wil 24 cipiers én een directrice van de gevangenis van Vorst voor de rechter wegens de mensonterende behandeling van gedetineerden. Maar de cipiers en de directrice ontkennen dat ze iets fout deden.

Het Brusselse gerecht voert al sinds 2014 een onderzoek naar de cipiers van de beruchte D-vleugel van de gevangenis.. Gevangenen zouden voor het minste geslagen, vernederd en opgesloten worden in de isoleercel.

Na een zoveelste klacht voerde het Brusselse parket in juni 2015 een huiszoeking uit in de gevangenis en bij cipiers thuis. Zes mensen werden in verdenking gesteld en geschorst. Maar nu het onderzoek is afgerond, wil het parket 25 mensen voor de rechter zien.

Foto: ISOPIX

‘Hitler’

Volgens sommige gedetineerden kende het geweld een racistisch karakter. De groep cipiers werd daarom ‘de SS’ers’ genoemd. Marc P. werd als leider aangeduid en kreeg de bijnaam ‘Hitler’. Zijn rechterhand Jean-Yves H. noemden ze ‘de eierkop’ wegens zijn kaalgeschoren hoofd. Maar het parket zegt dat de verdenking van racisme in de eindvordering niet weerhouden is.

Onder de verdachten is ook de 39-jarige directrice M. Ze wordt vervolgd omdat mede door haar beslissing een man uit de psychiatrische afdeling in de isoleercel belandde. De man werd onwel en moest naar het ziekenhuis. Op 3 oktober bekijkt de Brusselse raadkamer wie van de 25 verdachten voor de rechter zal moeten verschijnen.