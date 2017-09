Arendonk - Vandalen hebben het beeld van Maria uit de kapel in het Soepboerstraatje in Arendonk vernield. De buren zijn er het hart van in, maar zijn van plan om in de kapel een nieuw beeld te plaatsen.

Wat de daders heeft bezield en wie ze zijn, is nog niet bekend. Het meest gruwelijke is dat de vandalen hun ‘beeldenstorm’ in drie fasen hebben uitgevoerd.

Het was Carine Vermoesen die als eerste beschadigingen ...