Lille - Het bedrijf Advipro uit Lille, dat diensten levert aan farmaceutische bedrijven, is op zoek naar minstens dertig extra werknemers, vooral ingenieurs. Advipro nam donderdag ook een ultramodern trainingscentrum in gebruik.

Advipro is aan een steile opmars bezig. Het bedrijf dat projectondersteuning voor de farmaceutische industrie doet, startte in 2003 en had eerder al uitvalsbasissen in Herentals en Zandhoven. In juli ...