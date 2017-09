Arena is derde beste bib van Vlaanderen en Brussel

Deurne - Bibliotheek Arena in Deurne is verkozen tot derde beste bib van Vlaanderen en Brussel. De vakjury was lovend over de lokale verankering.

Vlaams minister van Cultuur, Media en Jeugd Sven Gatz (Open Vld) reikte gisteren de NBD Biblion Award uit. Dat is de prijs voor de beste bibliotheek van Vlaanderen en Brussel, georganiseerd door het Bibliotheekblad. De bibliotheek van Bilzen mocht de hoofdprijs in ontvangst nemen.

De tweede plaats was voor Oostende, de bronzen medaille was voor bibliotheek Arena in Deurne. De vakjury was onder de indruk van de prachtige collectie en de manier waarop de beschikbare ruimte wordt benut. Ook was ze lovend over de lokale verankering.

“We zijn ongelofelijk fier”, zegt Monica Jacobs, coördinator van bibliotheek Arena. “En wij niet alleen. Ook ons publiek heeft de wedstrijd gevolgd en leefde enorm met ons mee. Ook zij zijn fier op ‘hun’ bib Arena. We gaan zeker nog een bedankingsfeestje organiseren. Later meer daarover.”